وزير التعليم: ما يحدث في الثانوية إرهاق وتعب للطالب

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب ودعمها الجيش، ومن هنا يأتي التناغم بين الاثنين، لافتًا إلى أن العلاقة مع قواتنا المسلحة ممتدة وعميقة وليست مؤقتة.

وأضاف “حجازي” خلال كلمته بالندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية: مصر بها 25 مليون طالب، وعندما نرغب في الحث على الولاء والانتماء فهنا يكون ذكاء من القوات المسلحة ان تشترك مع التربية والتعليم في الندوات التثقيفية.

وأعلن الوزير أنه سيكون يوم 6 أغسطس المقبل المؤتمر الأول لتطوير المناهج وفق للمنظور العالمي للمرحلة الإعدادية، وذلك بحضور خبراء عالميين ودوليين، وعرض المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أنه وجه اللجنة بضرورة التركيز على الولاء والانتماء، وكذا المفاهيم الكبرى وليس الحشو.

وأكد الوزير أنه عقب الانتهاء من مناهج الإعدادية سنتطرق للمرحلة الثانوية، قائلا: اعترف بأن ما يحدث في المرحلة الثانوية تعب وإرهاق للطالب.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والشيخ الحبيب على الجفري، ود. غادة عامر وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددا من الطلاب.