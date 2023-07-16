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الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع أب وأم وأطفالهما الثلاثة إثر اصطدام ملاكي ونقل بطريق العلمين

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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لقى أب وأم وأطفالهما الثلاثة مصرعهم إثر اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل بطريق العلمين اتجاة القاهرة. 

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بالكيلو 62 بطريق العلمين اتجاة صحراوى القاهرة،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل مما تسبب فى مصرع أسرة مكونة من أب وأم وابنائهما الثلاثة وأصيب الابن الرابع وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى اليوم الواحد ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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