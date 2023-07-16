مصرع أب وأم وأطفالهما الثلاثة إثر اصطدام ملاكي ونقل بطريق العلمين

لقى أب وأم وأطفالهما الثلاثة مصرعهم إثر اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل بطريق العلمين اتجاة القاهرة.
تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بالكيلو 62 بطريق العلمين اتجاة صحراوى القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل مما تسبب فى مصرع أسرة مكونة من أب وأم وابنائهما الثلاثة وأصيب الابن الرابع وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى اليوم الواحد ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.