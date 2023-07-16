صحة البحيرة: حالتا وفاة و9 مصابين في انهيار عقار سكني برشيد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن استقبال مستشفى رشيد العام، جثتين لضحايا حادث انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبل المستشفى، 9 أشخاص مصابين بالحادث وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وشهدت مدينة رشيد الأثرية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.