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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة البحيرة: حالتا وفاة و9 مصابين في انهيار عقار سكني برشيد

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني في البحيرة
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن استقبال مستشفى رشيد العام، جثتين لضحايا حادث انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
كما استقبل المستشفى، 9 أشخاص مصابين بالحادث وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وشهدت مدينة رشيد الأثرية بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد، انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

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