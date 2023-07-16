صور|انتظام سير امتحانات النقل بمدارس شرق القاهرة

انتظم سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بمدارس شرق القاهرة، اليوم الأحد.

وأكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، وعدم منع أى طالب من أداء الإمتحان والتيسير عليهم .

كما شدد موسى على عدم اصطحاب المحمول، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، الإلتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة ،

وأشار إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها مع الإدارات التعليمية على مدار اللحظة .

وأوصى مدير تعليم القاهرة مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور اليومى على اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب .

وصرح " مدير المديرية" أن الإمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنه ، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .



أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .

النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١.

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب

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