وزير الإنتاج الحربي: ربط سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام بالمسافات وعدد المحطات

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن التعاون المشترك لتنفيذ "مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب عدد من أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة"؛ يأتي في إطار دعم إتجاه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومة الإصلاح والشمول المالي بمختلف القطاعات، لافتًا إلى أن هذا التوقيع سيتيح حوكمة نظم التذاكر والاشتراكات والاستغلال الأمثل لتشغيل عدد (١٨٠٠) أتوبيس من أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة من خلال ربط سعر تذكرة الأتوبيس بالمسافات وعدد المحطات للركاب.

وأضاف أن شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات تمتلك سابق خبرة ممتدة في هذا المجال وقامت بتنفيذ العديد من المنظومات الإلكترونية لصالح جهات عدة بالدولة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما تشهده محافظة القاهرة من نقلة نوعية خلال الفترة الماضية في مجال النقل والمواصلات العامة بدعم وإشراف متميز من وزارة التنمية المحلية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية وهيئة النقل العام بالقاهرة فى العديد من المجالات بما يخدم المواطن المصري، وذلك فى ضوء استراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وذكر أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات وخبرات فنية وتكنولوجية وبشرية وتصنيعية متميزة، كما أكد حرص الجهات التابعة لتنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع علي عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات.