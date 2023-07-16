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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل صاحب محل على يد أقاربه بسبب الميراث بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على آخر لخلافات حول الميراث مما أدى إلى وفاته بعين شمس. 

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية، وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضاً ووفاته.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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