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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية الأفريقية بحضور السيسي

الدورة الخامسة من
الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية
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يقدم موقع "البوابة نيوز"، بثا مباشرا لانطلاق أعمال االدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

ويلقي الرئيس السيسي، كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

كما سيلقى الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

https://www.youtube.com/live/qik1wShK98A?feature=share

التابعة للاتحاد الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ