القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية"

شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة عمل بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية" التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية، بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس إلى جهود المجلس في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية شريكة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، موضحة آليات التغلب على التحديات.

كما استعرضت جهود المجلس في محور التمكين الاقتصادي من خلال استخراج بطاقات الرقم القومي، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي ضمن مشروع الشمول المالي، والمشاغل والوحدات الإنتاجية.

وأشارت إلى محور التوعية والتثقيف الذي يتضمن جلسات توعوية بالقضية السكانية من خلال جلسات الدوار ،وحملات طرق الأبواب، والقوافل الطبية، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات "نورة" ومبادرة "دوي".

واستعرضت عضوة المجلس محور التدخلات التشريعية التي من ضمنها صدور قانون تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، بجانب المشاركة في مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، وأيضا مشروع قانون تجريم عمالة الأطفال.