المشدد 10 سنوات لـ عامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، عامل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بدائرة قسم شرطة إمبابة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم «خالد. ر» في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد ترويجها في دائرة القسم والاتجار بها في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «فرد خرطوش» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة إمبابة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش» وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالمشدد 10 سنوات.