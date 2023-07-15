بعد انقطاع 6 سنوات..عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي بالجزائر

قررت وزارة الثقافة والفنون بالجزائر، عودة فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر "IFCA"، بعد انقطاع دام 6 سنوات.

يعود المهرجان في نسخته الثامنة تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون بالجزائر، برئاسة الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة، وتصور مختلف شكلا ومضمونا في خطوة تبين الاهتمام البالغ ببعث الفنون وتظاهراتها المختلفة من قبل الوزارة الوصية.

يرسخ المهرجان فكرته أن أهم ما يميز الفن في الوقت الحالي عن غيره من الفنون في القرون والعصور الماضية هو اعتماده بشكل مباشر على عملية الإبداع التي من خلالها يحاول الفنان أن يكشف قيما جديدة عن الهوية ومعالجة الإشكاليات المعاصرة، كما بإمكان الفن أن يكون حلا وتنوعا يجمع المجتمعات المختلفة.

تهدف عودة المهرجان لبعث الحركة التشكيلية بالجزائر بشكل جدي ونشط من خلال الانفتاح على فنانين دوليين يحملون تصوراتهم الخاصة.

قال الفنان الجزائري حمزة بونوة رئيس المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر، إنه سيتم دعوة فنانين من أنحاء الوطن العربي الذي يذخر بالمبدعين في كافة مجالات الفنون التشكيلية المعاصرة.

وأضاف بونوة، أن مصر من الدول التى تملك رصيدا كبيرا من الاسهامات الفنية العريقة خاصة من خلال بينالي القاهرة للفن المعاصر، وبينالي الإسكندرية وسيتم بكل تأكيد دعوة عدد من فناني مصر المعاصرين في فعاليات المهرجان.

وتجري النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر- "IFCA" عام 2024 تحت شعار مستوحى من أعماق الثقافة الجزائرية العريقة والعتيقة والموروثة عن الأسلاف الواجب الحفاظ عليها.

وبحسب المحافظة "يمثل الشعار تنوع الثقافة، معاصر بألوان العلم الوطني وذو تعبير قوي ورمزية بالغة، ومستمد مباشرة من فن الزليج في زخارفه والرسوم الزهرية المتنوعة".

وارتأت المحافظة الجديدة لهذا المهرجان تغيير تسميته المختصرة من "FIAC" سابقا وهو المختصر باللغة الفرنسية إلى المختصر باللغة الإنجليزية "IFCA".

يشار إلى أن مهرجان الجزائر الدولي للفن التشكيلي المعاصر، تظاهرة فنية وثقافية انطلقت لأول مرة عام 2009، وبلغت نسختها السابعة عام 2016.