أنس جابر تتلقى صدمة في بطولة ويمبلدون للتنس

خسرت البطلة التونسية أنس جابر، اليوم السبت، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات جراند سلام الأربع الكبرى بموسم التنس.

جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة، المصنفة السادسة عالميا ووصيفة البطولة العام الماضي أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة رقم 42 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4 بالمباراة النهائية اليوم في مباراة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

يذكر أن أنس جابر تغلبت في 4 مباريات متتالية على أربع لاعبات فزن من قبل بأربع بطولات كبرى وهن الكندية بيانكا اندريسكو والتشيكية بيترا كفيتوفا والكازاخية الينا ربيكينا وأخيرا البيلاروسية ارينا سابالينكا في نصف النهائي لتتأهل للمباراة النهائية بالبطولات الكبرى للمرة الثالثة، حيث خسرت نهائي أمريكا المفتوحة أمام البولندية إيجا شيفونتيك ونهائي ويمبلدون العام الماضي أمام الكازاخية الينا ربيكينا.

أما ماركيتا فوندروسوفا، التي توجت باللقب اليوم للمرة الأولى في مسيرتها في البطولات الكبرى، فخاضت اليوم النهائي الثاني لها في الجراند سلام، بعد خسارة نهائي رولان جاروس عام 2019 لصالح الأسترالية أشلي بارتي.

وأصبحت اللاعبة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب في الجراند سلام منذ البريطانية إيما رادوكانو في أمريكا المفتوحة عام 2021.