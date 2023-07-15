اتحاد التأمين: 70% زيادة متوقعة في الطلب على الشحن العالمي بحلول 2030

قال اتحاد التأمين المصري، إن النقل البحرى يعد من العناصر الأساسية للتطور الحديث على مستوى العالم كما يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية و يعتبر الوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يزداد الطلب على الشحن على الصعيد العالمى بنسبة 70%.

وأشار اتحاد التأمين في نشرتة الأسبوعية والذي سلط الضوء فيها الأسبوع الجاري عل الاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري و الاهتمام بالاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والابتكار والتحديث، أن الجوانب الحيوية في صناعة النقل البحري، تتمثل فى أن هناك عددا من الجوانب الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجية صناعة النقل البحري والتى تساعد الشركات في تحديد اتجاهاتها المستقبلية والتحديات التي ستواجهها وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين أهم هذه الجوانب، التخطيط اللوجستي، والاهتمام بالعملاء، والتنمية المستدامة، والتوسع العالمى.

واشارت النشرة إلى قيمة سوق التأمين البحري العالمي والتي بلغت 28.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، وأشارت كذلك إلى العوامل المؤثرة فى سوق التأمين البحري وهى تغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر، وارتفاع التجارة العالمية، ومعدلات الخسارة.

وأوضحت ايضاً النشرة الوسائل الحديثة لتأمين نقل البضائع بحراً، وايضاً أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي سيكون لها تأثير على التأمين البحري لعام 2023 وهى:

ويخص مزايا وتحديات التكنولوجيا بالنسبة للتأمين البحري، فهى تتمثل فى أنه يمكن للشركات العاملة في صناعة تأمين النقل البحرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية تحقيق المزايا التالية، والتى من أهمها زيادة الكفاءة مما يؤدي إلى عمليات أكثر انسيابية، والحد من التأخير وتقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذلك خفض تكاليف التشغيل، وتقليل المخاطر إلى أدنى حد عن طريق الاستفادة من المعلومات التنبؤية، وربط الشركات بالعملاء لتعزيز التواصل، وبالتالي تحسين رضا العملاء، والتشغيل الآلي لجمع البيانات وتحليلها في نظام مركزي مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل واستخدام أكثر كفاءة للموارد ، كما يضمن القضاء على الأعمال الورقية اليدوية وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية.

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين، أن النقل البحري يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية ونظراً لإختلاف خصائص البضائع من حيث الشكل والوزن والحجم والقيمة، فإن ثمة إختلاف فى أساليب الشحن والتستيف المناسبة لنوعيات البضائع المختلفة، ونظراً لأن فرع التأمين البحرى هو أحد فروع التأمين الرئيسية فى السوق المصرى؛ فقد كان ضرورياً أن يتم إلقاء الضوء على الإتجاهات الحديثة فى النقل البحرى حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تقليل الخسائر التى تتعرض لها البضائع المؤمن عليها أثناء النقل والشحن والتفريغ وبالتالى تقليل المطالبات المتعلقة بها؛ لاسيما وإنه من المعروف ان النسبة الغالبة من خسائر التأمين البحري بضائع تحدث خلال مرحلة الشحن والتفريغ.