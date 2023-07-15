إصابة نتنياهو بوعكة صحية ونقله إلى طوارئ مستشفى شيبا بتل أبيب

أفادت "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بنقل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الطوارىء في مستشفى شيبا بتل أبيب.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "لا تزال ظروف نقله إلى هناك غير واضحة".

من جانبها، قالت قناة "كان" العبرية أنه تم نقل نتنياهو إلى مستشفى شيبا بعد تعرضه لوعكة صحية.

فيما ذكرت قناة "12" العبرية إنه لا يتوفر معلومات عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لافتة إلى أنه كان في وعيه عند وصوله للمستشفى.

وأوضح مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء وصل إلى مركز شيبا الطبي وحالته جيدة ويخضع لفحص طبي".