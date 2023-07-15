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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مشروعي تطوير الممشى السياحي بالغردقة والمجزر الآلي

تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ومرافقوهما، جولتهم بالمشروعات المتنوعة بالمحافظة، حيث تفقدوا مشروع تطوير الممشى السياحى لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، ومشروع المجزر الآلى بالغردقة، اللذين يتولى تنفيذهما الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، لصالح محافظة البحر الأحمر.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر، بالممشى السياحي لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، كما تفقدا مكونات المجزر الآلى بالغردقة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تنفيذ المشروع، حيث أوضحوا أن هذا المجز٠ط، هو الوحيد على مستوى الدولة، الذى تم به تنفيذ بدروم أسفل المجزر، لجمع كل المخلفات، لمنع التلوث نهائيا بالمجزر، ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ المبانى بالمجزر، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية.

وأشار الوزير، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ عدد من المشروعات لصالح محافظة البحر الأحمر، وتشمل إنشاء عمارات سكنية، وتنفيذ مشروعات خدمية، وتطوير طرق، وغيرها.

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محافظة البحر الأحمر الممشي السياحي بالغردقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اللواء عمرو حنفي