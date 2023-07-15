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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. بازار لدعم سيدات شرم الشيخ صاحبات المشروعات الصغيرة

جانب من البازار
جانب من البازار
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يحلم عدد من السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة بفرصة تسويق منتجاتهن، خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من الركود خلال الآونة الأخيرة، وفي مدينة السلام شرم الشيخ استضافت احدى القرى السياحية بازار سيدات شرم الشيخ (Mrs. sharm  bazaar)؛ لدعم صاحبات المشروعات متناهية الصغير ، تحت شعار “مشروعك من البيت”، وسط اقبال كبير من المصريين والأجانب.

وقالت شرين الهواري، عضو المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء، والمنظم والمنسق العام لبازار سيدات شرم الشيخ، لـ"البوابة نيوز": “إن هدفنا تسليط الضوء على سيدات شرم الشيخ المبدعات في الشغل اليدوي وسيدات سيناء بصفة عامة، ومساعدتهن في التسويق وعرض منتجاتهن على السياح ورؤية إبداع المرأة المصرية.”

وأشارت شرين إلى أن 25 سيدة من صاحبات المشروعات متناهية الصغر شاركت في البازار، المشاريع المتناهية الصغر تحت شعار مشروعك من البيت ، وتضمنت المعروضات ملابس و وأحذية ومنتجات البشرة و مستلزمات البيت و المفروشات و مستلزمات النظافة وغيرها.

 وأجمعت العارضات المشاركات في البازار عن بالغ سعادتهن بإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في فعاليات البازار باعتباره فرصة تسويقية مميزة، تفتح لهن آفاقا تسويقية جديدة فضلا عن كونها تجربة مميزة تثري خبراتهن في تبادل الأفكار والأذواق مع زميلاتهن من العارضات من ناحية ومع الزبائن ورواد المعرض من ناحية أخرى، وأكدن أن مثل هذه الفعاليات تشجعهن على الاستمرار وتطوير انتاجهن.

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صاحبات المشروعات متناهية الصغر سيدات شرم الشيخ شرين الهواري عضو المجلس القومي للمرأة بازار سيدات شرم الشيخ مشروعك من البيت