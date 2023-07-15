نقل أنثى دولفين نافقة لمحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم

أمر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنقل جثة أنثى دولفين نافقة في مصيف بلطيم إلى محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، لمعرفة سبب نفوقها.

وعثر اليوم السبت، على أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم، طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70 سم، بها إصابة في منطقة البطن، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الاجراءات الازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة، وجرى نقلها لمحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيداً لمعرفة سبب نفوقه، وتحنيطه، وتعظيم الاستفادة منها.