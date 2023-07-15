الثانوية العامة 2023.. طلاب STEM يؤدون امتحان الكيمياء والفيزياء

بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، منذ قليل، آخر امتحان بالدور للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات، ولمدة ساعة ونصف الساعة.

ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين 1824 طالبًا على مستوى الجمهورية.

واختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس الأول، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالبا وطالبة، وأدى عدد (95552) طالبا وطالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى عدد (253052) طالبا وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.