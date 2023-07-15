مرتضى منصور: «حد بديل بيصد للشناوي.. وبرافو سيد عبد الحفيظ»

تساءل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، عن أسباب تغيير الأهلي لملعبه من السلام إلى القاهرة، بعد سقوط الزمالك أمام الغريم التقليدي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة «الزمالك»: «الزمالك ميخسرش من الأهلي امبارح، وبعدين الأهلي كان بيلعب في السلام راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في السحر، امبارح الأهلي يشوط تيجي جول والزمالك يشوطها في العارضة، الشغل امبارح كله كان على العارضة اليمين”.

وتابع: «أنا كنت بلاعب الجن الأزرق، لكن الجن الأحمر مقدرش، الشناوي مصدش حاجة في حد بديل بيصد، برافو عليك يا سيد عبد الحفيظ، عمرو السيسي أتصاب بعد ما نزل ومسكنا الماتش، عشان الجن اشتغل».

وتلقى الزمالك هزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام غريمه التقليدي الأهلي، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 59 في المركز الثالث.