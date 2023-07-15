الجماهير تحمّل إدارة المحلة مسؤولية هبوط الفريق للمظاليم

شنت جماهير المحلة هجومًا شديدًا على إدارة النادي بعد فشل الفريق في البقاء في الممتاز والخسارة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 ليتوقف رصيده عند النقطة 33 ويتأكد هبوط الفلاحين للمظاليم بعد 3 مواسم على التوالي.

وحملت الجماهير إدارة النادي المسؤولية كاملة بعدما جمع الفريق 27 نقطة في الدور الأولي ولم يفلح في المواصلة.

حصد النقاط وفشل في تحقيق هدفه لم يكن للإدارة أي دور في تحسن النتائج واكتفت بدور المتفرج حتى عاد الفريق للمظاليم.

وانتهت مغامرة غزل المحلة في الدوري الممتاز، ليعود إلى الدرجة الثانية مرة أخرى بخسارة صادمة على يد حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد.

تاريخ هبوط غزل المحلة إلى الدرجة الثانية

1_وكانت أول مرة لهبوط زعيم الفلاحين موسم 1960 / 1961 بعدما أحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في التعادل في 8 والخسارة في 7 لقاءات، وجدير بالذكر أن غزل المحلة هبط في هذا الموسم بدلا من اتحاد السويس الذي كان يحتل المركز الأخير بعد قرار الاتحاد المصري لكرة بسبب اللعب غير النظيف من قبل الفريق المحلاوي أمام الترسانة في المباراة الأخيرة التي أنتهت بينهم بالتعادل.



2_والمرة الثانية في موسم 1996/1995 بعدما أحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة من 7 مباريات فوز و8 تعادل والخسارة في 15 لقاءً.



3_ولم ينجح غزل المحلة في البقاء داخل دوري الممتاز للمرة الثالثة موسم 1998 / 1999 بعدما جاء في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة من 6 مباريات فوز و11 تعادل و9 هزائم.



4_وكان رابع مواسم الهبوط لغزل المحلة موسم 2010/2009 بعدما أحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 7 فوز و10 تعادل و13 خسارة.



5_وهبط للمرة الخامسة موسم 2014/2013 بعدما أتى في المركز العاشر في ترتيب المجموعة الأولي برصيد 19 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 10 والخسارة في 7 مواجهات.



6_وفي موسم 2016/2015 هبط غزل المحلة للمرة السادسة في تاريخة بعدما جاء في المركز الثامن عشر والأخيرة بجدول المسابقة بعد حصد 13 نقطة فقط، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز بأي مباراة وتعادل في 13 مواجهة وخسر في 21 لقاءً.



ولعب فريق غزل المحلة 34 مباراة في الموسم المنقضي، فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 17 آخرين.

سجل فريق غزل المحلة، سجل 26 هدفًا وسكنت شباكه 47 آخرين.

واحتل المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.