دراما اللحظات الأخيرة تُرسل المحلة وأسوان إلى الدرجة الثانية وتُبقي الداخلية في الممتاز

أسدل مساء الجمعة، الستار على منافسات الدوري المصري موسم 2022- 2023، باكتمال عقد الهابطين رسميًا للدرجة الثانية المصرية، بعد تأكد هبوط ناديي غزل المحلة وأسوان.

وشهدت منافسات منافسات الجولة الأخيرة، على معرفة هوية الفريقين الهابطينن إلى دوري الدرجة الثانية بجانب حرس الحدود، بعد سقوط المحلة أمام حرس الحدود وأسوان على يد الداخلية.

وانتزع الداخلية، تحت قيادة رضا عبد العال، فوزًا قاتلاً على حساب أسوان في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تقدم عبدالرحمن السكران لصالح الفريق الداخلية بالدقيقة 42، وعزز فانوم ألفريد النتيجة لمصلحة الداخلية في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل محمد ناجي جدو هدف تقليص الفارق لأسوان في الدقيقة 57، قبل أن يعادل أسوان النتيجة في الدقيقة 60 بهدف محمد مرسي، ليضمن البقاء في الدوري.

وتمكن الداخلية من اقتناص فوز دراماتيكي، مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء، بتسجيل الهدف الثالث عن طريق عبدالرحمن البانوني، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع عن طريق رشيد أحمد.

الفوز رفع رصيد الداخلية رصيده من إلى 35 في المركز الخامس عشر، ويضمن البقاء بشكل رسمي، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 33 بالمركز الـ 16 ليتأكد هبوطه رسميًا للدرجة الثانية.

وتلقى غزل المحلة هزيمة بهدفين مقابل هدف، على يد حرس الحدود، ليتجمد رصيد زعيم الفلاحين عند النقطة 33 في المركز الـ17، ليتأكد هبوطه رسميًا رفقة أسوان وحرس الحدود.

وتقدم محمود بن والي لصالح حرس الحدود بالدقيقة الـ 9 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أحمد الشيخ لزعيم الفلاحين بالدقيقة 15.

واقتنص حرس الحدود هدف الفز مع الدقيقة 90 عن طريق محمود ممدوح، ليتأكد هبوط المحلة إلى دوريالدرجة الثانية.