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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة علي الطريق الزراعي ( القاهرة - الأسكندرية)، بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة.

 تلقي مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تم تحديد أسماء المصابين في الحادث وهم "فيروز فرباطي حمادة، كلثوم فرباطي حمادة، رانيا حسين فاروق، رقية فرباطي حمادة، علي فرجاني علي حميد، ليلي ابراهيم محمد". 

حرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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