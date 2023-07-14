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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية والصين تعقدان محادثات خلال اجتماعات الآسيان في جاكرتا

كوريا الجنوبية والصين
كوريا الجنوبية والصين
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عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين"، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "وانج يي"، اليوم الجمعة، محادثات على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

واجتمع وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين، في فندق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث تقام اجتماعات وزراء الآسيان هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

ويمثل "وانج"، وزير الخارجية الصيني السابق، الصين في تجمعات الآسيان لهذا العام، وأعلنت بكين في وقت سابق أن وزير الخارجية الحالي "تشين كانج" لن يحضر الاجتماعات لأسباب صحية.

ويتابع المراقبون عن كثب الاجتماع، لأنه يأتي وسط التوترات الأخيرة في العلاقات الثنائية بعد أن أدلى السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينج هيمينج" بتصريحات استفزازية الشهر الماضي.

وفي اجتماعه مع رئيس حزب المعارضة الرئيسي، قال "شينج" إن أولئك الذين يراهنون على خسارة الصين في تنافسها مع الولايات المتحدة سيندمون على ذلك بالتأكيد، فيما يبدو اتهاما لكوريا بالتحالف مع الولايات المتحدة والابتعاد عن الصين.

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