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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدعوة من محافظ الإسكندرية.. جولة سياحية لوفود بطولة العالم للخماسي الحديث

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قامت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة بجولة سياحية بالإسكندرية على هامش البطولة المقامة حاليا على ملاعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 16 من نفس الشهر الجاري.

يأتي ذلك بناءً على دعوة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للوفود المشاركة بزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الابيض المتوسط حيث وجه الدعوة للجميع خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي للبطولة.

وزارت الوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم مسرح سيد درويش وستاد الاسكندرية وقلعة قايتباي ، وأعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية في مدينة الإسكندرية.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة هم: البرازيل، بوركينافاسو، كندا،  الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند بالإضافة إلى مصر.  ووفد من الاتحاد الدولي والمكون من ٢٠ فردا ، ويشمل برنامج البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط .
وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

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خماسي الحديث بطولة العالم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللواء محمد الشريف