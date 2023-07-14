رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل أشرف بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كتب نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرًا بن شرقي على ما قدمته لفخر أبوظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم».

انضم بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي قبل عام واحد أي في الميركاتو الصيفي 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الزمالك.

كان عقد بن شرقي يمتد حتى صيف 2024، ولكن النادي الإماراتي فسخ عقده مع الجناح المغربي قبل عام واحد من نهايته.

خاض أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 28 عامًا، 109 مباريات بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين.

كما شارك النجم المغربي في 33 مباراة في كل البطولات مع الجزيرة، وتمكن من إحراز 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ولم يحسم أشرف بن شرقي وجهته المقبلة حتى الآن، بالرغم من وجود اهتمام قوي من الزمالك لعودة لاعبه المغربي، كما يرغب الوحدة السعودي في الحصول على خدماته بعدما أصبح حرًا في الصيف الحالي.