ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كتب نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرًا بن شرقي على ما قدمته لفخر أبوظبي، وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم».

انضم بن شرقي إلى الجزيرة الإماراتي قبل عام واحد أي في الميركاتو الصيفي 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الزمالك.

كان عقد بن شرقي يمتد حتى صيف 2024، ولكن النادي الإماراتي فسخ عقده مع الجناح المغربي قبل عام واحد من نهايته.

خاض أشرف بن شرقي، البالغ من العمر 28 عامًا، 109 مباريات بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 28 آخرين.

كما شارك النجم المغربي في 33 مباراة في كل البطولات مع الجزيرة، وتمكن من إحراز 9 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ولم يحسم أشرف بن شرقي وجهته المقبلة حتى الآن، بالرغم من وجود اهتمام قوي من الزمالك لعودة لاعبه المغربي، كما يرغب الوحدة السعودي في الحصول على خدماته بعدما أصبح حرًا في الصيف الحالي.

بن شرقي
بن شرقي الجزيرة الإماراتي اشرف بن شرقى الزمالك فسخ عقد بن شرقي