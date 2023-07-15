الحرب الأهلية فى إسرائيل «قريبة».. «بلومبرج»: لماذا تنقسم تل أبيب بشدة حول خطة الحكومة لإصلاح القضاء؟

أعطت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - وهي ائتلاف من الأحزاب اليمينية والدينية- إصلاح النظام القضائي في البلاد أولوية قصوى، وأثارت خطتها احتجاجات حاشدة من قبل الإسرائيليين العلمانيين في الوسط ومن اليسار الذين يجادلون بأن المقترحات ستقوض ديمقراطية البلاد.

وذكرت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية أن القتال حول هذه القضية دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التحذير من أن الحرب الأهلية "على مسافة قريبة"، فيما يرى المنتقدون للخطة أنها ستعطي امتيازات أكبر للمجتمع الأرثوذكسي المتشدد على حساب الإسرائيليين الآخرين، وسلطت الصحيفة الأمريكية الضوء على هذه القضية بالإجابة عن عدد من التساؤلات.



لماذا تريد الحكومة تغيير النظام القضائي؟

تشكو الحكومة من أن المحكمة العليا أصبحت مفرطة في التدخل، بحيث إن القضاة يغتصبون سلطات تعود بحق إلى مسئولين منتخبين.

وفي العقود الأخيرة، مع انتصار اليمين سياسيًا، دخلت المحكمة -وهي آخر معقل للتقدمية- بشكل متزايد في الشئون السياسية من خلال توسيع أنواع القضايا التي تتولاها، وخفضت ما يسمى بمتطلبات الحد الأدنى التي قامت بتصفية الحالات سابقًا - على سبيل المثال تلك التي لم تكن هناك نزاعات ملموسة بين طرفين.

وللمرة الأولى في عام ١٩٩٥، أعلنت أن لديها القدرة على إلغاء التشريعات التي وجدتها غير متوافقة مع الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية لإسرائيل، والتي تشكل معًا أقرب شيء تمتلكه الدولة للدستور.

وعند مراجعة إجراءات السلطة التنفيذية، يقول النقاد: "إن المحكمة طبقت اختبار المعقولية، هل ستتخذ سلطة عامة معقولة مثل هذا القرار؟ بطريقة تتجاوز تلك المستخدمة عادة في بلدان القانون العام الأخرى.



ما نوع الأحكام التي تعترض عليها الحكومة؟

وأشارت "بلومبرج" إلى أن هناك عددًا من الأحكام تعترض عليها الحكومة، وبالنسبة للأعضاء اليمينيين المتطرفين في ائتلاف نتنياهو، فإن قرارات المحاكم التي تدعم حقوق الفلسطينيين غير مستساغة بشكل خاص. وعلى سبيل المثال، في عام ٢٠٢٠، ألغت المحكمة قانونًا كان يأذن للحكومة بمصادرة الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين إذا كان المستوطنون اليهود قد بنوها عليها. ويعترض الحزبان في الائتلاف الذي يمثل اليهود الأرثوذكس المتطرفين على إبطال المحكمة لقوانين تعفي الرجال من طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ومما زاد من إزعاج أحد الطرفين، أن المحكمة في يناير طبقت معيار المعقولية للحكم بأن زعيمها، أرييه درعي، لا يمكن أن يخدم في حكومة نتنياهو بالنظر إلى أنه وعد بعدم دخول الخدمة العامة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب في إدانته بجرائم ضريبية.



ما هي خطة الحكومة؟

أما عن خطة الحكومة، فقالت "بلومبرج"، إن الإصلاح الشامل يتكون من عدد من المبادرات المنفصلة التي تتطلب موافقة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. تشمل:

- منع المراجع القانونية من إعلان عدم صلاحية رئيس الوزراء للحكم وإقالته من منصبه. وينص قانون تمت الموافقة عليه في ٢٣ آذار على أن الكنيست والحكومة فقط هما اللذان يحق لهما طرد زعيم البلاد.

- إضعاف قدرة المحكمة العليا على استخدام اختبار المعقولية كوسيلة لمراجعة القرارات من قبل المسئولين المنتخبين. وافق الكنيست في ١٠ يوليو مؤقتًا على مشروع قانون بهذا المعنى. يجب أن يجتاز قراءتين إضافيتين قبل أن يصبح قانونًا.

- تقييد المراجعة القضائية للتشريعات. فبموجب التغيير المقترح، لا يمكن للمحكمة العليا إبطال التشريع إلا إذا كان ينتهك بوضوح أحد أحكام القوانين الأساسية. حاليًا، تفسر المحكمة الضمان القانوني لكرامة الشخص على أنه يحمي أيضًا الحق في المساواة وحرية التعبير وحرية الدين، ولكن لم يتم النص صراحة على هذه الحقوق، ويتطلب قرار إلغاء التشريع تصويت المحكمة بالإجماع بموجب نسخة واحدة من الخطة أو ٨٠٪ من القضاة الخمسة عشر في نسخة أخرى. حاليًا، تتطلب مثل هذه القرارات أغلبية بسيطة من هيئة من القضاة.

- السماح للكنيست بإلغاء المراجعة القضائية للتشريعات. حاليًا، كلمة المحكمة نهائية، وبموجب خطة الحكومة يمكن للكنيست التصويت، بأغلبية بسيطة، لاستباق أي مراجعة قضائية للتشريع أو لإلغائها بعد ذلك.

- تغيير طريقة اختيار الحكام. حاليًا، يتم اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة مكونة من وزيرين، واثنين من المشرعين (أحدهما تقليديًا من المعارضة)، وعضوان من نقابة المحامين وثلاثة قضاة. وبموجب خطة الحكومة، سيحصل نواب من الائتلاف الحكومي على أغلبية في اللجنة، وسيتم فتح رئاسة المحكمة أمام المرشحين الذين لم يخدموا في المحكمة والذين ليسوا قضاة.

ماذا يقول النقاد عن الخطة؟

وأوضحت "بلومبرج" أن العديد من معارضي الإصلاح يقرون بوجود حجة لإعادة التفكير في سلطة المحكمة العليا، ولا سيما الدور المهيمن الذي يلعبه القضاة في اختيار خلفائهم والقواعد المفتوحة حول القضايا التي تتخذها. في الوقت نفسه، يشعر المنتقدون بالقلق من أن خطة الحكومة ستزيل الضوابط المهمة الوحيدة على سلطة السلطة التنفيذية.

وفي النظام السياسي الإسرائيلي، يتطلب تشكيل حكومة وجود أغلبية في الكنيست؛ لأن أعضاء الكنيست لا يتم انتخابهم كأفراد بل على قوائم حزبية، فهم يدينون بالولاء لأحزابهم. وبالتالي، يمكن للائتلاف الحاكم أن يمرر أي قانون يريده، ما لم يتم التحقق منه من قبل المحكمة.

