سلك كهربي يتسبب في وفاة شاب صعقًا خلال حفل زفاف في الدقهلية

لقى كهربائي مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي وذلك خلال قيامة بتوصيل أنوار كهربائية بحفل زفاف داخل قرية شنيسة التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية وملامسة يده احد الأسلاك وجرى ايداع جثمانه بمشرحة مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى بوصول "أحمد محمد أبو المعاطى محمد، 25 عامًا، کهربانی ، ومقيم قرية كفر النجباء دائرة المركز جثة هامدة " ادعاء صعق كهربانی ".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وبالفحص وسؤال والده 70 عامًا ، بالمعاش ومقيم بذات القرية، قرر حال عمل نجله بتوصيل أنوار كهربائية باحد المنازل بقرية شنيسة دائرة المركز ، ابتهاجا بحفل عرس تلامست يده باحد الأسلاك الكهربائية فصعقه التيار الكهربائى مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/۵۲۳۸ ادارى مركز أجا، وجارى العرض على النيابة العامة .