ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر 
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا

باتشيكو بيراميدز نادي بيراميدز الجيش الدوري