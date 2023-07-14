قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في حي الشيخ جراح

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والمتظاهرين خلال المظاهرة الأسبوعية في الحي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وقال الأهالي ان المستوطنين تعمدوا توجيه الشتائم لهم وللمتظاهرين خلال المظاهرة الأسبوعية، كما اعتدوا على البعض بالدفع.

وتابع الأهالي أن القوات الاحتلال الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين، كما قامت بالاعتداء على الأهالي بالضرب والدفع، واعتقلت 4 فلسطينيين وهم: الناشط محمد أبو الحمص، ثائر القواسمي، رمضان السعو، وعدي العوري.

وتنظم أسبوعيا مظاهرة وسط حي الشيخ جراح، منذ 14 عاما رفضا لسياسة طرد وتهجير السكان وسلب المنازل لصالح المستوطنين.