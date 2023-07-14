اعتدى عليا 4 مرات.. ننشر أقوال طفلة فقدت عذريتها بـ15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو والتبين، التحقيقات، في القضية رقم 3135 لسنة 2023 والمتهم فيها كهربائي يدعي صابر عبد الجواد، بهتك عرض طفلة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال " منار.ع"، والدة الطفلة المجني عليها، شهدت بأنه حال طلب المتهم منها شراء بعض الطلبات لأعمال التشطيب محل سكنها، قامت بترك نجلتها المجني عليها معه حال كونه من أقاربها، وحال عودتها إلي محل سكنها فوجئت بخروج المتهم ونجلتها من غرفة الأخيرة يتصبب عرقا، وبسؤاله عن تواجده رفقة المجني عليها في غرفتها وحدهما اقر بقيامه بتقبيلها في فمها، فقامت بالصياح والنداء علي الأهالي فقاموا بالإمساك به.

وبسؤال المجني عليها فريدة علي سبيل الاستدلال، شهدت بأنه حال تواجدها بمحل سكنها، رفقة المشكو في حقه، لقيامه بأعمال التشطيبات، فقد استغل ذلك عدة مرات وقام بالتعدي عليها جنسيا وهتك عرضها، بأن قام بملامسة معظم جسدها، وقام بحصر ملابسها عنها، وقام بإتيانها من فرجها، وكان ذلك 4 مرات، بمحل سكنها، الا انها خشية اخبار والدتها خشية منه، وكانت واقعة التعدي عليها خلال الأسبوع الماضي حتي أول أمس.

وباستجواب المتهم صابر عبد الجواد عشري، اقر بارتكابه الواقعة بان قام بملامسة معظم جسدها فقط أول أمس في محل سكنها، ولم يقم بإتيانها من الدبر أو فرجها.

