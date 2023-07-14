التفاصيل الكاملة لواقعة إطلاق رجل أعمال النار على طليقته بمنطقة التجمع الخامس

كشف اجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته إقتحام مسكنها وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى.

وبالإنتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.