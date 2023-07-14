فرنسا تحتفل بعيدها الوطني بحضور رئيس الوزراء الهندي كضيف شرف

الجمعة 14/يوليو/2023 - 03:22 م

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الجمعة/ العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه للاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا "يوم الباستيل".

وبدأت الاحتفالات الوطنية بوصول الرئيس الفرنسي إلى "قوس النصر" ليشارك وحدات من القوات العسكرية المترجلة سيرا في جادة الشانزليزيه، مصحوبة بوحدات على دراجات نارية وتسير كلها في الشانزليزيه وصولا إلى ميدان "الكونكورد" حيث حيا العسكريون الرئيس الفرنسي وحكومته وكبار رجال الدولة.

وحضر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودى كضيف شرف خلال العرض العسكري التقليدي في هذا اليوم الوطني، وذلك خلال زيارته لفرنسا التي تستمر يومين.، والتي تأتي في إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي توحد فرنسا والهند منذ عام 1998.

وبدأ الاحتفال بعرض من فرقة موسيقية دولية تضمنت نحو 80 موسيقيا لعزف النشيد الوطني ثم مقطوعات من الموسيقى العسكرية، بعد ذلك، بدأت العروض الجوية شملت عدة طائرات من بينها ثلاث طائرات رافال هندية، وطائرتين "ميراج" وأربع طائرات "بوينج"، ثم جاء عرض الوحدات العسكرية من الكليات العسكرية الفرنسية وأيضا وحدات دولية، من بينها نحو 240 جنديا من القوات المسلحة الهندية، وكذلك ست كليات عسكرية افريقية (بنين والكونغو-برازافيل والجابون ومدغشقر وساحل العاجل والسنغال) شاركت في العرض مع قدامى المعاهد العسكرية الفرنسية.