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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 27 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و260 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 337 شاحنة و233 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 379 شاحنة و27 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا اليوم  لاستقبال اربع سفن وهي  GOLDEN ADAL، القاهرة، بوسيدون اكسبريس والحرية2 بينما تغادر ثلاث سفن وهي AKEA - R وعلي متنها 27000 طن فوسفات تصدير الي الهند، وادي العرب وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة.

 بينما غادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  سينا، بريدج وايلة. كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة هيمالايا وعلي متنها 200 طن معدات قادمة من سلطنة عمان  
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  3150 راكبا بموانيها.
 

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