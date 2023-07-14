محمد الشاذلي عن مهرجان العلمين: مصر تثبت أنها متفوقة في كل المجالات

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن مصر تثبت أنها متفوقة في كل المجالات من خلال تنظيم الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة ويستمر على مدار 44 يوما.

وأضاف الشاذلي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا المهرجان متنوع في تفاصيل ومجالات مختلفة، حيث يعبر عن تفوق مصر رياضيا وفنيا وثقافيا وموسيقيا.

وتابع: «هذه المنطقة كانت مظلمة، لا نور ولا حياة بها، لكن هذا الامر تغير كليا في السنوات الأخيرة، فقد أصبحت منطقة أمان، وتم اختيار هذه المنطقة لتنظيم المهرجان بسبب جمالها وطبيعتها المختلفة والرمال الذهبية والمياه الفيروزية والطبيعة خلابة يأتي إليها الناس من كل مكان، كما أنّ بها آثار منذ أيام الحرب العالمية الثانية مثل مقبرة الكومنولث والمقابر الإيطالية والمقابر الألمانية، حيث يزورها أهالي المشاركين في الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى وفاة أقاربهم، بالإضافة إلى أنها مزار».

https://www.youtube.com/watch?v=X5jxtKvxCes