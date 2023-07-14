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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء 135 شخصا من منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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 أعلنت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ إجلاء 135 شخصا من منازلهم في جميع أرجاء البلاد جراء هطول الأمطار الغزيرة.

 وأضافت الوزارة أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة آلاف منزل في العاصمة (سول)، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ووسط استمرار هطول الأمطار، عانت أكثر من 2000 أسرة في حي سيودايمون في سول من انقطاع الكهرباء بعد سقوط شجرة قطعت خط كهرباء عالي الجهد في المنطقة المجاورة، وفقا لمقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزية.
كما عانت 2000 أسرة أخرى في حي دوبونج بالعاصمة، من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هطول الأمطار.
من جانبه، قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو، إن ضمان عدم سقوط ضحايا يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه أمر المسئولين بالبقاء فى حالة تأهب.

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