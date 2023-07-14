109 ملايين مشترك فى أول أسبوع لمنصة "ثريدز"

أنهت منصة ثريدز التابعة لشركة ميتا أول أسبوع لها في العالم الافتراضي، جذبت خلاله أكثر من 109 ملايين مستخدم لتكون بذلك صاحبة أسرع بداية في تاريخ تطبيقات التواصل على الإطلاق.

وكانت شركة "فيسبوك" التي كبرت وبنيت عليها "ميتا" لاحقا قد استغرقها الأمر 4 سنوات حتى وصلت إلى رقم 100 مليون، فهي انطلقت في 2004 ووصلت إلى هذا الرقم عام 2008.

وبعد أشهر من التكهنات، اختارت "ميتا" اللحظة المناسبة لإطلاق "ثريدز"، الذي ينظر إليه على أنه منافسه "تويتر

وبالنسبة إلى كثيرين، كان إطلاق "ثريدز" الفرصة التي انتظروها لحزم حقائبهم والرحيل عن "تويتر"، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في أكتوبر من العام الماضي، وما أعقب ذلك من فوضى سادت المنصة.

وبدا من الإقبال الكببير على ثريدز وجود رغبة بين المستخدمين لإيجاد بديل لـ"تويتر" فيما يتصل بالمناقشات العامة.

وكان إيلون ماسك يرغب في أن يكون "تويتر" منصة للمناقشات الجادة والحوارات العميقة، لكن بدا أن "ثريدز" يسحب البساط من تحت أقدام موقع العصفور الأزرق، إذ أصبح هو الآخر مكانا للمناقشات العامة.