ميدو يكشف حقيقة تأخر مستحقات لاعبي الزمالك بعد السقوط أمام الأهلي برباعية

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة تأخر مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا: «لاعبو الزمالك حصلوا على نفس نسبة المستحقات اللي حصل عليها لاعبي الأهلي، مفيش لاعب في نادي الزمالك واخد أقل من 60% بالمكافآت كاملة على الرغم من كل المشاكل التي يمر بها النادي في الوقت الحالي».

وأضاف ميدو: «يحق لنادي الزمالك خصم 10% من عقود اللاعبين على خسارة كل بطولة ولكن النادي لم يفعل ذلك ومن حقه يعمل كده.. و70% من لاعبي الزمالك ملعبوش بقلبهم ولا بعقلهم في مباراة القمة».

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة، على يد غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف لهدف، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 59 في المركز الثالث، فيما عزز بطل المسابقة موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.