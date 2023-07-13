رضا عبد العال: مرتضى قام بتفريغ فريق الزمالك من أبرز نجومه

أعرب رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، عن حزنه لخسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بنتيجة 4-1 في الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس .

وقال عبدالعال في تصريحات إعلامية، مرتضي منصور رئيس النادي قام بتفريغ فريق الزمالك من كل نجومه في السنوات الماضية بشكل متعمد، ومن الطبيعي ما وصل اليه الزمالك حاليا .

وتابع، رئيس النادي ونجله قاموا بتطفيش كل المميزين بالنادي وآخرهم إمام عاشور، وسيف جعفر، ويوسف أسامة نبيه .

يذكر أن الزمالك خسر جميع الألقاب هذا الموسم، سواء السوبر المصري أمام الأهلي، أو كأس مصر بالخروج من نصف النهائي أمام بيراميدز بالنسخة الأخيرة، أو الخروج من دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة من دور المجموعات، بالإضافة لخسارته درع الدوري الذى حصده في الموسمين الماضيين على التوالي .