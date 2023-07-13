الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم يزور المركز الرئيسي للتصحيح الإلكتروني

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز التصحيح الرئيسي الالكتروني للثانوية العامة.

واستعرض الوزير دقة عملية التصحيح الالكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، التي تمر بالعديد من المراحل التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى (370867) طالبا وطالبة، وأدى (95552) طالبا وطالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى (253052) طالبا وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (1824) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، بينما أدى (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (4) حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتى (القاهرة، والغربية) وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء بمحافظة الإسكندرية، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بنشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

فيما يتعلق بالحالة التي ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب "ع.ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول.

وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.