اليوم.. عمرو دياب يطرح أول "ديو" مع نجله عبد الله

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تجمعه بابنه عبد الله على طريقة الديو لأول مرة تحمل اسم "يا ليل".

وطرح عمرو مؤخرا برومو الأغنية عبر إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات، وهي من توزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "قولي اسمي"، وهي الأغنية الثانية من ألبومه لصيف 2023، بعد طرح أغنية "خلص على قلبي".

أغنية "قولى اسمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال الحمداوي.

وطرح قبلها عمرو دياب أغنية "خلص على قلبي"، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات محمد البوغه ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس.