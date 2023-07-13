إمام عاشور يخضع لجلسة تصوير في ملعب "التتش"

تواجد إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق، داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ قليل تمهيدا للإعلان عن صفقة انضمامه للقلعة الحمراء.

ويخضع إمام عاشور لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بالقميص الأحمر، داخل ملعب “التتش” بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة بضمه.

وأجرى إمام عاشور الكشف الطبي في الساعات الماضية، قبل التوجه إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وخضوعه لجلسة التصوير.

ووقع إمام عاشور على عقده مع الأهلي لمدة 5 مواسم قادماً من فريق ميتلاند الدنماركي.

وحسم مسئولو النادي الأهلي صفقة أمام عاشور بعد توقيع العقود رسميا خلال الجلسة التي جمعت مسؤولي القلعة الحمراء أمس الأربعاء مع مسؤولي ميتلاند عبر "زووم".