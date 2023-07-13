ياسمين صبري تشيد بعائلة عادل إمام

قالت الفنانة ياسمين صبرى، خلال لقائها ببرنامج et بالعربى: "بوجه تحية لمحمد إمام، بستمتع فى العمل معاه جدًا وإحنا فاهمين بعض، وأستاذ رامى أول مرة اشتغل معاه واتشرفت بالعمل معه، وهو مخرج حساس ودمه خفيف، وبيحس بالممثل وبتعبه".

وتابعت ياسمين: "عايزة أوجه تحية غير متوقعة لوالدة محمد ورامي إمام الأستاذة هالة يا زين ما ربت والله، والأستاذ عادل إمام يا زين ما اختار".

واختتمت صبري حديثها وقالت: "ما قابلتش الزعيم ولا مرة، لكن كلمته فى التليفون مرة وبتمنى له طول العمر، وأنا فى اللوكيشن معاهم بحس إنى وسط عيلتى، وهما جُمال ولطاف أوى، وخبرة ودمهم خفيف جدًا".

يذكر أن ياسمين تتعاون مع محمد إمام بعد تعاونها معه للمرة الثالثة في فيلم “أبو نسب" المنتظر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.