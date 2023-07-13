إياد أمين: عرفت دوري في "جعفر العمدة" قبل التصوير بساعات

حل النجم الصاعد إياد أمين، ضيفا على برنامج أضا أخف من أضا، مع محمد طارق أضا عبر محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن نجاحه في مسلسل جعفر العمدة، وعدد من الأعمال مؤخرا.

وقال إياد أمين، إنه شارك في جعفر العمدة بالصدفة، بعدما اعتذر صديق له عن الدور قبل التصوير بساعات، وتواصل معه المخرج محمد سامي ليحل مكانه، ولم يتمكن من التحضير كثيرا.

وكشف إياد أمين عن زيادة عدد مشاهده في "جعفر العمدة"، أثناء التصوير، مشيرا إلى أن معظم مشاهده كانت مع محمد رمضان الذي وصفه بأنه فنان موهوب ومشجع للشباب، وتعامله في الكواليس يختلف كثيرا عن ظهوره عبر السوشيال ميديا.

وتحدث إياد أمين عن موقف إنساني جمعه بالفنان عادل إمام قبل مشاركته في مسلسل عوالم خفية، حينما قابله في المعهد العالي للفنون المسرحية، وجلس معه حوالي ساعتين يتحدث عن الفن والحياة ويشجع الشباب.

وأشار إياد أمين، إلى أنه شارك في الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"، معبرا عن سعادته بالمشاركة في عمل ناجح، ويحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، بعد ترشيح من هشام جمال وعمرو وهبة.