موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس في مدينة أبيدجان بساحل العاج، قرعة تصفيات إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في عام 2026.



تبدأ قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في عام 2026، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بمدينة ابيدجان في ساحل العاج.



وتذاع القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية، المالكة لحقوق بث قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تصنيف المنتخبات الإفريقية قبل قرعة كأس العالم



المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.



المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، كاب فيردي، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.



المستوى الثالث: أوغندا، بينين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.



المستوى الرابع: موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.



المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إيسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.



المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساو تومي، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال.