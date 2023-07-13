بالأسماء.. مصرع 5 شباب إثر حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

لقى 5 أشخاص مصرعهم واصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 85 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، 5 جثث هامدة ومصابين اثنين، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابين هما:

1_ صافى خميس صافى 16 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

2_ فهد رجب جودة 18 سنة، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ.

الوفيات هم:

1_ يوسف رمضان محمد 23 سنة.

2_ عبدالله عوض سعيد 20 سنة.

3_ محمد خميس 22 سنة.

4_ عبدالرحمن عبدالهادى 20 سنة.

5_ شخص مجهول الهوية.

تم التحفظ على الجثامين بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتم تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.