تعرف علي أسعار الدولار الأمريكي بداية اليوم الخميس 13 يوليو 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023، بشكل ملحوظ بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري، فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي فى البنك العربي الأفريقي الدولي بداية تعاملات اليوم، عند نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك الكويت الوطني بطاية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وثبت سع الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023، بحسب آخر تحديث وارد.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 34 و35 جنيه في الوقت الذي استقر سعر الدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.