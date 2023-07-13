الجزائر: ضبط إرهابي نشط في منطقة الساحل الإفريقي

أعلنت القوات المسلحة الجزائرية إلقاء القبض على عنصر إرهابي يُدعى "لنصاري سليمان" كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي منذ العام 2014، وذلك في عمليات أمنية في إطار خطة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب، كما عثرت على كميات مختلفة من الأسلحة والذخائر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 يوليو 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأضاف البيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى"لنصاري سليمان"، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2014.

وفي ذات السياق، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بندقية رشاشة FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بأدرار، فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 56 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و49 كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 159935 قرص مهلوس.