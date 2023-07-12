كنائس منطقة القبة تختتم فاعلية مبادرة ١٠/١٠

اختتمت اليوم كنائس منطقة القبة تحت رعاية الانبا ميخائيل الاسقف العام لكنائس منطقة القبة والعباسية والوايلي، المبادرة التي اطلقتها تحت شعار ( ١٠/١٠ = الف بركة).

جاءت التسمية من انجيل (ق.يوحنا ١٠/١٠) " اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل "، تهدف المبادرة الى مشاركة ابناء كنائس المنطقة في المشاركة الفعاله في تجميع ١٠٠٠ كرتونه بركة من مجهودهم الشخصي.

ونشرت الصفحة الرسمية لكنائس منطقة القبة والعباسية والوايلي، بان الهدف الاساسي للكرنفال "زرع القيم في الجيل الجديد باستخدام طريقة التعليم التفاعلي"

بغرض تاسيس جيل يشعر بانتمائة للكنيسة ومشاركًا فعالًا في الخدمة، والتنمية.

وتابعت الصفحة الرسمية: وكانت الاهداف المرجوه لهذه المبادرة:-

اولا: دعم روح المشاركة

وثانيا: تعزيز فكرة القليل مع التعاون يثمر الكثير

ثالثا: المخدوم يصبح خادم لاسرته

رابعا: الشعور بالاخر والتوجية نحو دور الكنيسة الرعوي المستمر نحو المحتاجين من الشعب للمساعدة في توفير حياة افضل

واخيرا: تنفيذ الوصية الكتابية بحب وبصورة تفاعلية وليست بالتلقين لتخريج جيل يحيا الوصية الكتابية بحب وفرح

الجدير بالذكر اشترك بالمبادرة اكثر من ٢٠٠٠ مشارك في المراحل العمرية المختلفة ( ابتدائي واعدادي وثانوي) يرافقهم خلال اليوم الاباء الكهنة والخدام في جو من الفرح والشعور بقيمة المشاركة والعطاء.