الرعاية الأسقفية تنظم يوم للكشف الطبي للمواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة

نظم قطاع التنمية إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي يوم للكشف الطبي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة التابعه لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بعين شمس.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة عدد ٨٥ فرد من الرجال والسيدات، إذ تم إحاله أربع حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

حضر اليوم القس فايز راعي كنيسة القديس أثناسيوس بمنطقة عين شمس والدكتورة عبير عوض شاكر مديرة التثقيف الصحي بالمنطقه الطبية دكتوره عزه السيد، بالإضافة لفريق التمريض الخاص بالحملة وفريق العمل بمركز عين شمس.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.