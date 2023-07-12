ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الرعاية الأسقفية تنظم يوم للكشف الطبي للمواطنين ضمن حملة 100 يوم صحة

يوم للكشف الطبي
يوم للكشف الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم قطاع التنمية إحدى قطاعات مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز عين الشمس التنموي يوم للكشف الطبي ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة التابعه لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بعين شمس.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم  والاعتلال الكلوى ونسبة الدهون بالجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة عدد ٨٥ فرد من الرجال والسيدات، إذ تم إحاله أربع حالات لمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحص وإعطاء العلاج المناسب لهم.

حضر اليوم القس فايز راعي كنيسة القديس أثناسيوس بمنطقة عين شمس والدكتورة عبير عوض شاكر مديرة التثقيف الصحي بالمنطقه الطبية  دكتوره عزه السيد، بالإضافة لفريق التمريض الخاص بالحملة وفريق العمل بمركز عين شمس.
الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

قطاع التنمية مؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية عين الشمس حملة ١٠٠ يوم صحة الأسقفية الأنجليكانية