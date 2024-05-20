ندوة تثقيفية للتوعية بالحقوق والواجبات فى قانون العمل بجنوب بورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ندوة توعية بعنوان "حقوقك وواجباتك فى العمل" ، داخل شركة بيراميدز لصناعة الإطارات ، بحضور ٣٥ عامل من العاملين بالشركة ، لواجبات العمال وضمانات حقوقهم فى قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، تناولت شرح عقود العمل والإجازات السنوية ، ومناقشة تنظيم العمل من ساعات العمل وفترات الراحة ، و انقضاء علاقة العمل، والتأكيد على دور مديرية العمل فى تقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ،من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر و أكد على ضرورة الإرتقاء الدائم بصالح العمالة المصرية الأكفاء ورعايتهم وتقديم أفضل الخدمات العمالية لهم.

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيق أحكام القانون ، والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، من أجل زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر .

وأكد مدير المديرية ، على أهمية الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت بالحقوق والواجبات القانونية ، حيث ألقى المحاضرات بالندوة أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، كما قامت بالرد على جميع إستفسارات العمال حول العديد من مواد قانون العمل ، وليلي المصري مفتشة بالمكتب ورشا عكاشة ، كما اكد على استمرار تنظيم تلك الندوات لزيادة التوعية والتثقيف من خلال المديرية وأجهزتها المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ..