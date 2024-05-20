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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

المطربة شروق عجمي تطرح ألبومها الأول "زحمة الصيف" أغسطس المقبل

محمد محي وشروق عجمي
محمد محي وشروق عجمي
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كشفت المطربة الشابة شروق عجمي عن طرح ألبومها الأول " زحمة الصيف" في شهر أغسطس المقبل، ويتضمن الألبوم 8 أغاني منها أغاني قديمة تعيد غنائها بتوزيع وأداء مختلف.

وكانت شاركت شروق عجمي مع النجم محمد محيي في غناء دويتو أغنيته الشهيرة "بحبك" في برنامج sold out "سولد أوت كامل العدد"، والذي يذاع على قناة cbc.

أغنية "بحبك" صدرت عام 2001 وجمعت محمد محيي مع النجمة شيرين عبدالوهاب؛ حيث حلت المطربة شروق عجمي محل النجمة شرين في دويتو الأغنية خلال البرنامج.

دويتو "بحبك" من كلمات الفنان مصطفى كامل، وألحان ميرو، وجاء ضمن ألبوم محمد محيي الشهير "صورة ودمعة".

شروق عجمي ابنة مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية حيث تتلمذت على يد الدكتور عمرو ناجى، وبعدها انضمت لفرقة وزارة الشباب والرياضة.

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